Суд ЄС зняв із YouTube відповідальність за порушників авторських прав

Суд ЄС ухвалив рішення, що YouTube та інші онлайн-платформи не несуть прямої відповідальності за розміщення на них контенту користувачів, що порушує авторські права.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"У нинішніх умовах оператори онлайн-платформ у принципі не є розповсюджувачами захищеного авторськими правами контенту, який нелегально розміщується там користувачами", - йдеться у рішенні суду.

Тим не менш, як зазначив суд, якщо платформи, крім простого надання майданчика для публікації, використовують будь-які дії з просування такого контенту (наприклад, будь-які форми його реклами), то це вже стане порушенням авторських прав з їх боку.

Суд ЄС заявив, що платформи також можуть нести відповідальність, якщо вони не використовують відповідні технологічні інструменти для боротьби з порушеннями авторських прав з боку своїх користувачів або якщо вони надають інструменти на своїх платформах для незаконного обміну контентом.

У відповідь на постанову суду представник YouTube заявив, що відеохостинг є лідером у галузі авторського права і підтримує правовласників, яким виплачують справедливу частку.

"Ось чому ми інвестували в сучасні інструменти авторського права, які створили абсолютно новий потік доходів для галузі. Тільки за останні 12 місяців ми заплатили музичній індустрії 4 мільярди доларів, понад 30% з яких надходять від монетизованого контенту, створюваного користувачами", - заявив представник компанії.

Як зазначається, YouTube опинився на лаві підсудних після того, як музичний продюсер Френк Петерсон подав до суду на компанію і Google в Німеччині за завантаження на YouTube користувачами в 2008 році декількох фонограм, права на які належать йому.

У другому випадку видавнича група Elsevier подала в суд на службу файлового хостингу Cyando в Німеччині після того, як її користувачі завантажили на її платформу кілька робіт Elsevier в 2013 році без її дозволу.

Згодом німецький суд звернувся за порадою до суду ЄС, який виніс рішення по обох справах у вівторок.

Дане рішення суду є ключовим для розбору численних судових позовів, поданих в ЄС за останнє десятиліття власниками авторських прав через розміщення в мережі відеоматеріалів, які порушують їхні авторські права. Сумарний збиток за цими позовами оцінюється більш ніж в € 1 трлн.

Читайте також: Заборона на ідентифікацію людей і реклама у всіх відео: нові правила YouTube з 1 червня