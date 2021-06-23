Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд ЄС зняв із YouTube відповідальність за порушників авторських прав

Суд ЄС ухвалив рішення, що YouTube та інші онлайн-платформи не несуть прямої відповідальності за розміщення на них контенту користувачів, що порушує авторські права.
Суд ЄС зняв із YouTube відповідальність за порушників авторських прав Ютублого

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"У нинішніх умовах оператори онлайн-платформ у принципі не є розповсюджувачами захищеного авторськими правами контенту, який нелегально розміщується там користувачами", - йдеться у рішенні суду.

Тим не менш, як зазначив суд, якщо платформи, крім простого надання майданчика для публікації, використовують будь-які дії з просування такого контенту (наприклад, будь-які форми його реклами), то це вже стане порушенням авторських прав з їх боку.

Суд ЄС заявив, що платформи також можуть нести відповідальність, якщо вони не використовують відповідні технологічні інструменти для боротьби з порушеннями авторських прав з боку своїх користувачів або якщо вони надають інструменти на своїх платформах для незаконного обміну контентом.

У відповідь на постанову суду представник YouTube заявив, що відеохостинг є лідером у галузі авторського права і підтримує правовласників, яким виплачують справедливу частку.

"Ось чому ми інвестували в сучасні інструменти авторського права, які створили абсолютно новий потік доходів для галузі. Тільки за останні 12 місяців ми заплатили музичній індустрії 4 мільярди доларів, понад 30% з яких надходять від монетизованого контенту, створюваного користувачами", - заявив представник компанії.

Як зазначається, YouTube опинився на лаві підсудних після того, як музичний продюсер Френк Петерсон подав до суду на компанію і Google в Німеччині за завантаження на YouTube користувачами в 2008 році декількох фонограм, права на які належать йому.

У другому випадку видавнича група Elsevier подала в суд на службу файлового хостингу Cyando в Німеччині після того, як її користувачі завантажили на її платформу кілька робіт Elsevier в 2013 році без її дозволу.

Згодом німецький суд звернувся за порадою до суду ЄС, який виніс рішення по обох справах у вівторок.

Дане рішення суду є ключовим для розбору численних судових позовів, поданих в ЄС за останнє десятиліття власниками авторських прав через розміщення в мережі відеоматеріалів, які порушують їхні авторські права. Сумарний збиток за цими позовами оцінюється більш ніж в € 1 трлн.

Читайте також: Заборона на ідентифікацію людей і реклама у всіх відео: нові правила YouTube з 1 червня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2021 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.