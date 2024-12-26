Суд заборонив продавати майно Медведчука

Окрім того, літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427 було спрямовано на потреби Сил оборони України.

Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям.

Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

“АРМА вже здійснило продаж частини цього майна, і виручені кошти були спрямовані до держбюджету України. Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами”, - йдеться у повідомленні.

У агентстві висловили здивування тим фактом, що суд не залучив його до розгляду справи, хоча був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни.

“Агентство вже зупинило всі активні торги з метою забезпечення виконання судового рішення та водночас готується до оскарження ухвали в апеляційній інстанції. Ми очікуємо на справедливе та законне рішення апеляційної палати, яке врахує інтереси держави та суспільства”, - йдеться у повідомленні.

В АРМА висловили занепокоєння тим, що судова заборона може заблокувати продаж арештованої яхти Медведчука Royal Romance, який може принести мільярди до бюджету.