Суд заборонив SkyUp здійснювати перельоти, у компанії подали апеляцію

Компанія повідомила, що подала апеляцію на це рішення суду, тому рейси не скасовують

Баришівський суд Київської області заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати перельоти, призупинивши дію її ліцензії.

"Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду", - прокоментував судове рішення міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, позивач, який подав позов щодо призупинення ліцензії SkyUp, має понад 30 адміністративних правопорушень, більшість яких пов’язані з алкоголем.

"Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - заявив Омелян.

У компанії SkyUp повідомили, що подали апеляцію на рішення Баришівського суду Київської області.

Там заявили, що підставою для позбавлення компанії ліцензії на здійснення перельотів стали скарги пасажирів на якість сервісу SkyUp, однак це не може бути підставою для позбавлення ліцензії у європейській країні. Крім цього, там заявили, що позивач ніколи не купував квитків авіакомпанії та не був клієнтом SkyUp.

Нагадаємо, 18 травня 2018 SkyUp отримав право на здійснення польотів.

Раніше SkyUp здійснила перший за останні 15 років авіарейс з аеропорту Полтави.