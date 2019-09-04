Суд залишив лося у Червоній книзі

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Міністерства екології та природних ресурсів і заборонив виключати лося з Червоної книги.

"У справі лося суд задовольнив апеляцію Мінприроди. Лось залишається у Червоній книзі", - написав керівник Мінприроди Остап Семерак у Facebook.

Семерак подякував усім колегам та "реальним партнерам з громадянського суспільства" за спільну позицію.

"Розцінюю це рішення як підтримку природоохоронної політики Мінприроди", - підсумував очільник відомства.

У прес-службі Мінприроди також повідомили, що 3 квітня ТОВ "Метос" відмовилося від позову до Мінприроди та НАН України в іншій аналогічній справі про скасування наказу щодо внесення лосів до Червоної книги України.

Як відомо, в лютому 2017 року Україна на 25 років заборонила полювання на лосів. Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні налічує від 2 до 6 тис. особин, тимчасом як у Білорусі й Польщі їх близько 30 тис. Перед тим, як розробити наказ, Мінприроди консультувалося з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

У вересні до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців, які зажадали від Кабміну втрутитися у ситуацію і зняти заборону. Мінекології пішло на поступки мисливцям і дозволило відстріл 160 особин лося у 2017 році.

У листопаді Нацкомісія з питань Червоної книги зажадала внести лося до Червоної книги, а в грудні Міністерство екології прийняло відповідний наказ.