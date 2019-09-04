Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд залишив лося у Червоній книзі

"Розцінюю це рішення як підтримку природоохоронної політики Мінприроди"
Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Міністерства екології та природних ресурсів і заборонив виключати лося з Червоної книги.
Суд залишив лося у Червоній книзі

"У справі лося суд задовольнив апеляцію Мінприроди. Лось залишається у Червоній книзі", - написав керівник Мінприроди Остап Семерак у Facebook.

Семерак подякував усім колегам та "реальним партнерам з громадянського суспільства" за спільну позицію. 

"Розцінюю це рішення як підтримку природоохоронної політики Мінприроди", - підсумував очільник відомства.

У прес-службі Мінприроди також повідомили, що 3 квітня ТОВ "Метос" відмовилося від позову до Мінприроди та НАН України в іншій аналогічній справі про скасування наказу щодо внесення лосів до Червоної книги України. 

Як відомо, в лютому 2017 року Україна на 25 років заборонила полювання на лосів. Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні налічує від 2 до 6 тис. особин, тимчасом як у Білорусі й Польщі їх близько 30 тис. Перед тим, як розробити наказ, Мінприроди консультувалося з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

У вересні до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців, які зажадали від Кабміну втрутитися у ситуацію і зняти заборону. Мінекології пішло на поступки мисливцям і дозволило відстріл 160 особин лося у 2017 році.

У листопаді Нацкомісія з питань Червоної книги зажадала внести лося до Червоної книги, а в грудні Міністерство екології прийняло відповідний наказ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2019 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.