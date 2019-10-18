Суд залишив Пашинського під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою Сергія Пашинського.

Суд залишив без змін постанову Печерського райсуду, передає LB.ua.

Засідання було продовженням учорашнього, де сторони з'ясовували адресу Державного бюро розслідування. Цей факт важливий з огляду на те, до підсудності якого суду належить розгляд клопотання про запобіжний захід Сергію Пашинському.

Pа словами його адвоката Андрія Федура, незважаючи на те, що адреса ДБР у реєстрі фізичних і юридичних осіб значиться як Грушевського, 12/2, однак це будівля уряду. Фактично ДБР (у тому числі слідчі) перебувають у будівлі за адресою Петлюри, 15. За словами Федура, клопотання про Пашинського мали розглядати в Шевченківському райсуді Києва, а не Печерському.

Прокурор наполягав на інформації з реєстру фізичних і юридичних осіб.