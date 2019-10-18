НОВИНИАпеляційний суд Києва залишив під вартою Сергія Пашинського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд залишив Пашинського під вартою
Сьогоднішнє засідання було продовженням учорашнього
Фото: ua1.com.ua/
Суд залишив без змін постанову Печерського райсуду, передає LB.ua.
Засідання було продовженням учорашнього, де сторони з'ясовували адресу Державного бюро розслідування. Цей факт важливий з огляду на те, до підсудності якого суду належить розгляд клопотання про запобіжний захід Сергію Пашинському.
Pа словами його адвоката Андрія Федура, незважаючи на те, що адреса ДБР у реєстрі фізичних і юридичних осіб значиться як Грушевського, 12/2, однак це будівля уряду. Фактично ДБР (у тому числі слідчі) перебувають у будівлі за адресою Петлюри, 15. За словами Федура, клопотання про Пашинського мали розглядати в Шевченківському райсуді Києва, а не Печерському.
Прокурор наполягав на інформації з реєстру фізичних і юридичних осіб.
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