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Суд залишив Пашинського під вартою

Сьогоднішнє засідання було продовженням учорашнього
Апеляційний суд Києва залишив під вартою Сергія Пашинського.
Суд залишив Пашинського під вартою Фото: ua1.com.ua/

Суд залишив без змін постанову Печерського райсуду, передає LB.ua.

Засідання було продовженням учорашнього, де сторони з'ясовували адресу Державного бюро розслідування. Цей факт важливий з огляду на те, до підсудності якого суду належить розгляд клопотання про запобіжний захід Сергію Пашинському.

Pа словами його адвоката Андрія Федура, незважаючи на те, що адреса ДБР у реєстрі фізичних і юридичних осіб значиться як Грушевського, 12/2, однак це будівля уряду. Фактично ДБР (у тому числі слідчі) перебувають у будівлі за адресою Петлюри, 15. За словами Федура, клопотання про Пашинського мали розглядати в Шевченківському райсуді Києва, а не Печерському.
 
Прокурор наполягав на інформації з реєстру фізичних і юридичних осіб.
 
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18 10 2019 15:10
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