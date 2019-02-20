Суд залишив під вартою ще чотирьох моряків: загалом відхилено 20 апеляцій
20 лютого суд відхилив апеляції на рішення для Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука, зазначив координатор адвокатів моряків Микола Полозов. Моряки будуть під вартою до кінця квітня.
Засідання традиційно відбулося в закритому режимі.
Уперше на розляді апеляцій суд погодився додати до справи копії резолюції ПАРЄ, які вимагають від Росії негайно звільнити моряків як військовополонених та поводитися з ними відповідно до положень Женевських конвенцій.
Зазначимо, що суд розглянув уже 20 апеляцій та всі відхилив. Розгляд апеляцій ще чотирьох моряків перенесли через неналежний переклад процесуальних документів українською (суд мав розглянути апеляції 18 лютого). Дата нового засідання ще не призначена.
Першим чотирьом морякам відхилили апеляції 7 лютого, другій "четвірці" - 12 лютого, третій та четвертій "четвірці" - 13 лютого.
16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам.
Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
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