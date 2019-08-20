Суд заочно арештував міністра доходів часів Януковича
19 серпня слідчий суддя задоволено відповідне клопотання прокурора, повідомляє "Українська правда".
Головна військова прокуратура ГПУ 21 квітня 2017 року завершила спеціальне досудове розслідування (заочне) кримінального провадження за підозрою колишнього голови ДФС (міністра доходів і зборів) у правопорушеннях за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ККУ.
"На теперішній час триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження… З метою затягування та зриву судового процесу адвокати підозрюваного вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явились у судове засідання для захисту інтересів свого клієнта", – стверджує ГПУ.
З метою дотримання прав підозрюваного і вимог КПК України, суд залучив адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Клименка підозрюють в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.
За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.
Цього року Оболонський районний суд Києва оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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