Суд зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк
Таке рішення суд виніс 26 червня, задовольнивши таким чином позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТзОВ "Голдберрі" (Еспресо.TV), повідомляє "Українська правда".
"Суд визнав недостовірною інформацію, поширену Кивою 02 жовтня 2018 року на Еспресо.TV наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета"; і зобов’язав Киву протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі телеканалу Еспресо.TV про те, що наступна інформація не відповідає дійсності", - написав Найєм.
Також суддя постановила стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюк судовий збір у розмірі 1409,60 гривні.
"У тому ж самому ефірі на 05 хвилині 38 секунді І. Кива каже дослівно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Власне настав час", - підсумував адвокат.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.
Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.
Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.
У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.
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