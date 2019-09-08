Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження проти голови СБУ Грицака
Так, суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про кримінальні порушення, про які йшлося у заяві адвоката Казака від 16 липня 2019 року. У ній йшлося про ймовірні кримінальні порушення голови СБУ, першого заступника СБУ (цю посаду до 18 травня 2019-го обіймав Павло Демчина), прокурора прокуратури Волинської області та його заступника, начальника Головного слідчого управління та його заступника, а також начальника слідчого управління Нацполіції у Волинській області та його заступника, повідомляє "Громадське".
Адвокат заявив про такі порушення, як зловживання службовим становищем, службове підроблення та отримання хабаря (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 ККУ).
Нагадаємо, що Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.
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