Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження проти голови СБУ Грицака

Суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про кримінальні порушення, про які йшлося у заяві адвоката Казака від 16 липня 2019 року

Солом'янський суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальні провадження стосовно голови СБУ Василя Грицака, його першого заступника та ще низки посадовців.

Так, суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про кримінальні порушення, про які йшлося у заяві адвоката Казака від 16 липня 2019 року. У ній йшлося про ймовірні кримінальні порушення голови СБУ, першого заступника СБУ (цю посаду до 18 травня 2019-го обіймав Павло Демчина), прокурора прокуратури Волинської області та його заступника, начальника Головного слідчого управління та його заступника, а також начальника слідчого управління Нацполіції у Волинській області та його заступника, повідомляє "Громадське".

Адвокат заявив про такі порушення, як зловживання службовим становищем, службове підроблення та отримання хабаря (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 ККУ).

Нагадаємо, що Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.