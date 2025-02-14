Суд зобов’язав США відновити фінансування програм допомоги іноземним державам – Politico

Суддя Окружного суду США у Вашингтоні Амір Алі зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити фінансування підрядників, які працюють у сфері зовнішньої допомоги.

Федеральний суддя зазначив, що адміністрація Трампа не врахувала серйозних наслідків від загального блокування програм зовнішньої допомоги.

За його словами, "відповідачі не надали жодного пояснення", чому повне зупинення всієї затвердженої Конгресом зовнішньої допомоги, що "викликало шок і порушило тисячі угод із бізнесами", неурядовими організаціями й партнерами по всій країні, було раціональним кроком перед переглядом програм.

Як ідеться у матеріалі, Алі заборонив головним чиновникам адміністрації Трампа скасовувати контракти та припиняти роботи, які запровадив після своєї інавгурації Трамп, поки триває судовий розгляд.

Суддя також дійшов висновку, що адміністрація Трампа діяла "довільно й свавільно", пише медіа.

Адвокати постачальників, які отримували кошти через програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомили, що рішення Трампа вже призвело до закриття підприємств, звільнення співробітників, а також псування їжі й медикаментів.

За словами юристів, яких цитує видання, під ударом опинилися не лише іноземні отримувачі допомоги, а й американські компанії, які працюють із міжнародними партнерами. І що багато з них "не переживуть цей 90-денний мораторій".

Також юристи зазначили, що припинення мільярдних державних витрат і закриття міжнародних партнерів потребувало б чіткої санкції Конгресу, чого не було зроблено.