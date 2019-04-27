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Суд зупинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

"Суд ухвалив заборонити Конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України вчиняти дії щодо проведення відповідного Конкурсу"
Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
Суд зупинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України Фото: 112.ua

"Суд ухвалив заборонити Конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України вчиняти дії щодо проведення відповідного Конкурсу, а саме: дії щодо прийому документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, проведення тестування, співбесіди, а також дії щодо відбору кандидатів, формування та оприлюднення списку на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України від трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України", - йдеться у повідомленні суду, інформує "Європейська правда".

Окрім цього, суд заборонив голові комісії вчиняти дії щодо подання відповідного списку кандидатів до МЗС для його внесення в установленому порядку до Ради Європи та вчиняти дії щодо проведення зазначеного конкурсу.

Водночас, МЗС заборонено вчиняти дії щодо тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційним мовами Ради Європи.

При ухваленні рішення суд виходив з того, що відповідна процедура щодо проведення конкурсу не відповідає міжнародним стандартам, які регламентують її проведення.

Зокрема, суд взяв до уваги позицію позивача, що визначені комісією строки для проведення конкурсу порушують рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го спливає термін повноважень судді від України в Страсбурзі, якою є зараз Ганна Юдківська.

За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро наркоторговцю за порушення його прав під час затримання правоохоронцями та засудження

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27 04 2019 11:59
ТЕГИ: МЗС, ЄСПЛ, суд
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