Суд звільнив з-під варти "екс-міністра охорони здоров'я" Криму
"Щойно Дніпровський районний суд м.Києва звільнив з-під варти екс-главу МОЗ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Що відомо про виявленого в Києві "екс-міністра охорони здоров'я" анексованого Криму
Нагадаємо, 5 січня 2018 року Михальчевського виявили в Києві. Під час обшуків у нього знайшли видані російською владою документи. Пізніше йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Державна зрада".
У березні 2019-го адвокат Михальчевського Валентин Рибін в знак протесту проти перенесення судового засідання прикував себе наручниками до батареї в кабінеті судді.
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