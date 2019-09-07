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Суд звільнив з-під варти "екс-міністра охорони здоров'я" Криму

"Щойно Дніпровський районний суд м.Києва звільнив з-під варти екс-главу МОЗ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт"
Дніпровський райсуд Києва звільнив з-під варти колишнього "міністра охорони здоров’я" анексованого Криму Петра Михальчевського, якого в січні 2018 року затримали в Києві.
Суд звільнив з-під варти "екс-міністра охорони здоров Фото: Крим.Реалії

"Щойно Дніпровський районний суд м.Києва звільнив з-під варти екс-главу МОЗ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Що відомо про виявленого в Києві "екс-міністра охорони здоров'я" анексованого Криму

Нагадаємо, 5 січня 2018 року Михальчевського виявили в Києві. Під час обшуків у нього знайшли видані російською владою документи. Пізніше йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Державна зрада".

У березні 2019-го адвокат Михальчевського Валентин Рибін в знак протесту проти перенесення судового засідання прикував себе наручниками до батареї в кабінеті судді.

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09 07 2019 22:41
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