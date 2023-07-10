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ПОЛІТИКА

Судан на межі тотальної громадянської війни – ООН

10 липня 2023, 09:42
Судан на межі тотальної громадянської війни – ООН
Фото: з вільних джерел
Антоніу Гутерріш засуджує "повну зневагу" конфлікту до прав людини, оскільки зіткнення відбуваються в багатьох штатах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удар по суданському Омдурману, в результаті якого загинуло щонайменше 22 людини, та заявив, що країна знаходиться "на порозі повномасштабної громадянської війни".

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник речника ООН Фархан Хак заявив, що голова організації "глибоко стурбований" тим, що війна між збройними силами країни поставила її "на межу повномасштабної громадянської війни, яка потенційно дестабілізує весь регіон".

"Ми бачимо повне ігнорування гуманітарного права і прав людини, що небезпечно і викликає тривогу", - зазначив він.

Також зазначається, що у неділю відбулися сутички між військовими та Силами швидкого реагування в інших місцях Судану, у тому числі у штатах Північний Кордофан, Південний Кордофан та Блакитний Ніл.

Бойові дії в Судані

З квітня в Судані продовжуються бойові дії між регулярною армією країни та Силами швидкого реагування. Між двома структурами виник конфлікт стосовно підпорядкування, який переріс у збройне протистояння. Наразі відомо про понад 3000 загиблих та 6000 поранених внаслідок конфілкту.

А 8 липня збройні сили Судану нанесли удар по Омдурману, в результаті чого загинуло щонайменше 22 людини.

СуданООНГутерреш

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