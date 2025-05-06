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Судан оголосив про розрив відносин з ОАЕ

06 травня 2025, 21:33
Судан оголосив про розрив відносин з ОАЕ
Фото: AFP
ОАЕ нібито постачали Силам швидкої підтримки стратегічне та високотехнологічне озброєння, що дозволило їм із неділі завдавати "руйнівних ударів" по об’єктах у місті Порт-Судан.
Судан розірве дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами через імовірну допомогу ворогуючим Силам швидкої підтримки (RSF) у громадянській війні. 
 
Про це заявила Рада національної оборони Судану, пов’язана з урядовими збройними силами, пише Reuters.
 
У заяві Ради йдеться про те, що ОАЕ нібито постачали Силам швидкої підтримки стратегічне та високотехнологічне озброєння, що дозволило їм із неділі завдавати "руйнівних ударів" по об’єктах у місті Порт-Судан. Це, на думку Ради, стало «серйозною ескалацією» збройного конфлікту, який триває вже два роки.
 
"Ми оголошуємо Об’єднані Арабські Емірати державою-агресором і залишаємо за собою право відповісти на агресію всіма засобами задля збереження суверенітету та територіальної цілісності Судану", — йдеться в офіційній заяві.
 
Суданська армія вже тривалий час звинувачує Емірати в постачанні зброї для RSF. ОАЕ ці звинувачення відкидають. Утім, деякі експерти ООН і американські законодавці вважають їх правдоподібними — зокрема, на підставі звітів правозахисних організацій про незаконні постачання озброєнь.
 
Останній звіт групи експертів ООН, оприлюднений у квітні, прямо не згадує ОАЕ в контексті постачання зброї, але зазначає їхню участь у переговорах про мир у Судані.

 

СуданОАЕ

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