Судан оголосив про розрив відносин з ОАЕ

Судан розірве дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами через імовірну допомогу ворогуючим Силам швидкої підтримки (RSF) у громадянській війні.

У заяві Ради йдеться про те, що ОАЕ нібито постачали Силам швидкої підтримки стратегічне та високотехнологічне озброєння, що дозволило їм із неділі завдавати "руйнівних ударів" по об’єктах у місті Порт-Судан. Це, на думку Ради, стало «серйозною ескалацією» збройного конфлікту, який триває вже два роки.

"Ми оголошуємо Об’єднані Арабські Емірати державою-агресором і залишаємо за собою право відповісти на агресію всіма засобами задля збереження суверенітету та територіальної цілісності Судану", — йдеться в офіційній заяві.

Суданська армія вже тривалий час звинувачує Емірати в постачанні зброї для RSF. ОАЕ ці звинувачення відкидають. Утім, деякі експерти ООН і американські законодавці вважають їх правдоподібними — зокрема, на підставі звітів правозахисних організацій про незаконні постачання озброєнь.

Останній звіт групи експертів ООН, оприлюднений у квітні, прямо не згадує ОАЕ в контексті постачання зброї, але зазначає їхню участь у переговорах про мир у Судані.