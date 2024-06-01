Судану загрожує голод – ООН

Від недоїдання страждають 3,6 млн дітей.

Народ Судану перебуває під "неминучою загрозою голоду".

Про це йдеться у спільній заяві Верховного комісара ООН із прав людини Волкера Тюрка та заступника генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, пише Reuters.

"У мільйонів мешканців Судану, яким загрожує голод, закінчується час. Вони були вимушені втекти зі своїх домівок, живуть під обстрілами та відрізані від гуманітарної допомоги", – йдеться у заяві.

Близько 18 млн жителів країни вже страждають від недоїдання, в тому числі 3,6 млн дітей.

"Без негайних та суттєвих змін ми постанемо перед жахливим сценарієм: голод запанує на значній частині країни", – про це говориться у спільній заяві.