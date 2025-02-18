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CУСПІЛЬСТВО

Суддя ООН звинувачується у рабстві та обмані в Британії

18 лютого 2025, 11:16
Суддя ООН звинувачується у рабстві та обмані в Британії
Прокурори зазначають, що суддя ще під час перебування в Уганді задумала знайти когось, хто полегшить їй життя, і при тому з найменшими можливими витратами для себе.

Суддю ООН і суддю Верховного суду Уганди Лідію Мугамбе звинувачують у тому, що вона обманом змусила жінку приїхати до Великої Британії і зробила її своєю рабинею, поки сама суддя навчалася в Оксфордському університеті.

Про це передає BBC.

У Коронному суді Оксфорду стверджують, що Лідія Мугамбе заважала молодій жінці з Уганди влаштуватися на оплачувану роботу й наказала працювати її покоївкою та безкоштовно доглядати за дітьми. Мугамбе все заперечує.

Прокурори зазначають, що суддя ще під час перебування в Уганді задумала знайти когось, хто полегшить їй життя, і при тому з найменшими можливими витратами для себе.

Лідію Мугамбе також звинувачують у схемі із заступником верховного комісара Уганди Джоном Леонардом Мугервою, з яким вони змовилися організувати приїзд жінки до Британії і залякати її. Комісар Мугерва міг домовився, щоб Вища комісія Уганди спонсорувала в’їзд жінки до Великої Британії.

Оксфордський суд заслухав, що підсудна заявила поліції, що має «дипломатичний імунітет» і її не можуть заарештовати через роботу суддею в Уганді та в ООН.

Присяжних сповістили, що насправді Мугамбе не має дипломатичного імунітету у Великій Британії.

У суді вважають, що суддя, яка навчалася на доктора права, «створила ситуацію, коли [її ймовірна жертва] була позбавлена ​​можливості утримувати себе» і скористалася її наївністю, щоб змусити працювати на себе.

ООНрабствосудБританія

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