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Суддя знову попередив Трампа про можливість ув'язнення – Reuters

07 травня 2024, 09:53
Суддя знову попередив Трампа про можливість ув'язнення – Reuters
Трамп порушив наказ, який забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків.

Суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа погрожує ув’язнити колишнього президента, якщо той продовжить переслідувати свідків і присяжних.

Про це пише Reuters.

Суддя Хуан Мерчан заявив, що дев’ять штрафів у розмірі $1000, які він наклав раніше, здається, не завадили Трампу порушити наказ, який забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків. Таке порушення карається штрафом до $1000 або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

"Надалі суд повинен буде розглянути тюремне ув’язнення. Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно", – сказав Мерчан, звертаючись до Трампа. 

Згідно з правилами, за неповагу до суду обвинувачені можуть бути відправлені під варту на 30 днів. Однак конституційні питання, які виникають у зв’язку з ув’язненням кандидата в президенти, раніше не порушувалися, а також не розглядалися матеріально-технічні заходи, необхідні для взяття під варту обвинуваченого, якого супроводжує підрозділ секретної служби.

Тюремний вирок стане безпрецедентним кроком в історичному процесі, який пов'язаний із виплатою грошей за мовчання актрисі Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

Суддя заявив, що вважає ув'язнення воістину останнім засобом, оскільки воно може зірвати судовий процес, створити надзвичайні проблеми з безпекою та ускладнити президентські вибори 2024 року.

Але він також підкреслив, що "тривалі та навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

 

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