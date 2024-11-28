Сухопутні війська прагнуть збільшити застосування безпілотних комплексів на полі бою – командувач Павлюк

У 2025 році планують ввести до складу військових частин спеціальні додаткові підрозділи, які керуватимуть роботою безпілотних наземних комплексів.

З наступного року українське військо суттєво збільшить застосування на полі бою роботизованих систем, щоб максимально зберегти життя і здоров’я наших захисників.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв’ю "Укрінформу".

"Застосування безпілотних наземних комплексів підрозділами Сухопутних військ стрімко розвивається та масштабується. Якщо на початку повномасштабної агресії наземні комплекси перебували лише в декількох військових частинах і переважно виконували завдання логістичного забезпечення, то сьогодні наземні комплекси як засіб виконання усього спектру бойових та спеціальних завдань виходять на такий же рівень важливості, як авіаційні комплекси. Сухопутні війська прагнуть збільшити застосування безпілотних систем у цілому для максимального збереження життя і здоров'я особового складу", - розповів Олександр Павлюк.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що безпілотні наземні комплекси будуть впроваджуватися за двома напрямами.