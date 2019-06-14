Сумнівний юнак зник зі списку "Слуги народу", – ЗМІ

Із виборчого списку президентської партії "Слуга народу" прибрали 23-річного Романа Карабаджака, який ішов під номером 83

Він, імовірно, не проживав в Україні впродовж останніх 5 років, тож за законом не міг би балотуватися

11 червня журналістка "Схеми: корупція в деталях" Валерія Єгошина писала, що Роман Карабаджак у своїх соцмережах зазначає, що живе у французькому Ліоні, де нібито і вчився. Після публікації Роман прибрав цей запис, йдеться в "УП".

Чим займається хлопець, із відкритих джерел встановити не вдалося, проте він опинився у прохідній частині списку "Слуги народу" (відповідно до свіжіших соцопитувань).

Як виявили "Схеми", батько хлопця, Юрій Карабаджак – голова Арцизької районної ради, а мати, Лариса Карабаджак – депутатка Виноградівської сільської ради на Одещині.

Вони тісно співпрацюють із головою Арцизької РДА Сергієм Парпуланським та тимчасовим виконувачем обов’язків голови Одеської обласної держадміністрації Сергієм Паращенком. Усі разом вони публічно підтримували кандидата Петра Порошенка на виборах президента.

В оновленому списку партії з 200 осіб, опублікованому 13 червня, Романа Карабаджака вже не виявилося.

"Схеми" звернулися до прес-служби "Слуги народу" по коментар про причини виключення молодого чоловіка зі списку партії, проте там не змогли чітко відповісти на це питання, а згодом перестали брати слухавку.

Нагадаємо, що лідер партії Європейська солідарність, екс-президент Петро Порошенко висловив надію, що в майбутньому парламенті його команді вдасться об'єднатися зі Слугою народу заради ЄС і НАТО, але він ніколи не буде об'єднуватися "з п’ятою колоною Януковича".

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