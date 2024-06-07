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Суми готуються до чергового нападу – The New York Times

07 червня 2024, 18:31
Суми готуються до чергового нападу – The New York Times
Суми. Фото: rbc.ua
Нині влада попереджає про новий наступ.

Суми чекають на нові атаки з боку російських окупантів. Мешканці обласного центру дали відсіч військам рф у 2022 році, нині ж їх попереджають про черговий наступ.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання нагадує події 2022 року, коли Суми зазнали нищівних ударів від агресора. Нині ж українські офіційні особи все наполегливіше попереджають, що місто є ціллю нового наступу російських військ, які скупчуються на кордоні.

"Настрій дуже тривожний. Люди читають новини, люди читають Telegram-канали, і вони не можуть ігнорувати новини про можливий напад на Суми", - каже речник 117-ї бригади територіальної оборони, що дислокується в Сумах, 38-річний капітан Дмитро Лантушенко.

Він зазначає, що ближчі до кордону села та міста вже обстрілюють щодня, а керовані бомби, ракети та безпілотники вражають заводи та електростанції в промисловому районі Сум. При цьому обласний центр, як і більша частина України, живе в умовах відключення електроенергії.

"Імпульс змінився на користь російських військ, що вторглися. Україна не змогла просунутися далеко в контрнаступі влітку 2023 року і зазнала нестачі військ і боєприпасів, оскільки американська підтримка затрималася через прихильників жорсткої лінії в Конгресі", - констатує ЗМІ.

Суминападвійна в Україніросія-агресор

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