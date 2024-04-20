Сунак готується представити нову програму військових кораблів Британії

Сунак просуватиме плани щодо нових багатоцільових кораблів підтримки, які допоможуть зміцнити здатність Британії вести десантну війну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується оголосити про нову програму військових кораблів на тлі тиску з боку депутатів-консерваторів, які вимагають від нього збільшити видатки на оборону до 2,5% від ВВП.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними співрозмовників видання, очікується, що наступного місяця Сунак просуватиме плани щодо нових багатоцільових кораблів підтримки, які допоможуть зміцнити здатність Британії вести десантну війну.

Національна стратегія суднобудування, яка востаннє оновлювалась два роки тому, містить плани щодо введення в експлуатацію на початку 2030-х років єдиного класу багатоцільових кораблів підтримки (MRSS), які замінять нинішній десантний флот, що складається з військових кораблів і допоміжних суден.

Посадовці попередили, що уряд ще не підписав рішення про виділення нового фінансування для цього проєкту.

Поки що не зрозуміло, як буде структурована закупівля і чи буде вона винесена на конкурс серед британських суднобудівників.

За словами джерел, нова програма, ймовірно, буде розділена на дві партії по три кораблі.

У січня ЗМІ повідомляли, що Королівський військово-морський флот Великої Британії виведе з експлуатації два військові кораблі через проблеми з набором моряків.