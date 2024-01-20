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Сунак і Шольц обговорили продовження підтримки України

20 січня 2024, 09:55
Сунак і Шольц обговорили продовження підтримки України
Фото: УНН
Сторони також домовилися продовжувати тісно співпрацювати з цього питання, зокрема під час головування Італії в G7.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорили подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє британський уряд.

"Сторони погодилися з важливістю продовження підтримки союзниками оборони України, яка є життєво важливою для європейської та глобальної безпеки, та надання її збройним силам зброї, необхідної для перемоги над російським вторгненням", – йдеться в пресрелізі.

Водночас Шольц повідомив у  X(Twitter), що союзники повинні продовжувати "суттєво та стабільно" підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Сунак поінформував колегу про свій нещодавній візит до Києва, зокрема про підписання Угоди між Великою Британією та Україною про співробітництво в сфері безпеки та оголошення Лондоном про надання Києву додаткової військової допомоги в розмірі 2,5 мільярдів фунтів (майже три мільярди євро).

Крім того, йдеться в повідомленні, лідери обговорили більш широку співпрацю в сфері оборони та безпеки, включаючи підтримку регіональної стабільності на Близькому Сході.

Британський уряд зазначає, що очільники урядів обговорили спільну європейську проблему нелегальної міграції, відзначивши важливість рішучих спільних дій по всьому континенту для боротьби зі злочинними бандами, які займаються контрабандою людей.

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