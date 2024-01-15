Сунак може програти через нові імміграційні правила – The Telegraph

Опитування, які провела організація YouGov демонструє, що консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах.

Вибори мають пройти вже цього року.

Опитування опублікувало британське видання The Telegraph.

Згідно з ним, лейбористи отримають 385 місць у парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169.

Цей результат можна порівняти з поразкою консерваторів в 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць. Такий результат став би найбільшим падінням підтримки керівної партії за 100 років.

Це гарантує Лейбористській партії щонайменше десятирічне перебування при владі, адже жодна партія з такою значною більшістю ще ніколи не програвала наступні вибори.

Опитування принесло погані новини і для Шотландської національної партії. За прогнозами, вона втратить майже половину своїх місць на користь лейбористів, зберігши лише 25.

YouGov опитало 14 тисяч людей. Це приблизно в сім разів перевищують звичайну кількість людей, які беруть участь в опитуваннях компанії.

Опитування було проведене на замовлення групи консервативних донорів.

Останні опитування неодноразово показували, що консерватори відстають від лейбористів.

Опитування YouGov у листопаді показало, що партія Сунака відстала від лейбористів на 19 відсоткових пунктів.