Сунак може програти через нові імміграційні правила – The Telegraph
Вибори мають пройти вже цього року.
Опитування опублікувало британське видання The Telegraph.
Згідно з ним, лейбористи отримають 385 місць у парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169.
Цей результат можна порівняти з поразкою консерваторів в 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць. Такий результат став би найбільшим падінням підтримки керівної партії за 100 років.
Це гарантує Лейбористській партії щонайменше десятирічне перебування при владі, адже жодна партія з такою значною більшістю ще ніколи не програвала наступні вибори.
Опитування принесло погані новини і для Шотландської національної партії. За прогнозами, вона втратить майже половину своїх місць на користь лейбористів, зберігши лише 25.
YouGov опитало 14 тисяч людей. Це приблизно в сім разів перевищують звичайну кількість людей, які беруть участь в опитуваннях компанії.
Опитування було проведене на замовлення групи консервативних донорів.
Останні опитування неодноразово показували, що консерватори відстають від лейбористів.
Опитування YouGov у листопаді показало, що партія Сунака відстала від лейбористів на 19 відсоткових пунктів.