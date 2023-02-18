Матеріали:
Теми:

Сунак у Мюнхені закличе подвоїти військову підтримку Україні

18 лютого 2023, 15:15
Сунак у Мюнхені закличе подвоїти військову підтримку Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має закликати світових лідерів "подвоїти військову підтримку" для України.

Сунак наголосив, що російська війна проти України поставила під сумнів "безпеку і суверенітет кожної нації".

Про це пише Sky News.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак буде заклив лідерів подвоїти військову підтримку України.  

Захід повинен надати Україні передові можливості за стандартами НАТО, щоб вигнати російську армію з української території, пише видання. 

З таким закликом він має виступити на Мюнхенській безпековій конференції.

У межах заходу Сунак закликатиме Альянс запропонувати довгострокові гарантії безпеки проти агресії росії. 

Перед конференцією прем’єр-міністр Великої Британії сказав: “Cаміт став для нього"можливістю поговорити з нашими партнерами та союзниками по всьому світу про наші зусилля збільшити підтримку України, щоб вони могли перемогти російську агресію”.

Виступаючи з Даунінг-стріт, Сунак сказав, що хоче переконатись, що інші країни наш приклад Британії у забезпеченні бойовими танками та навчанні солдатів і авіаторів на літаках стандартів НАТО. 

Протягом дня Сунак має взяти участь у ряді двосторонніх зустрічей, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

БританіяМюнхенська конференціяСунак

Останні матеріали

Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється