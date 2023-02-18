Сунак у Мюнхені закличе подвоїти військову підтримку Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має закликати світових лідерів "подвоїти військову підтримку" для України.

Сунак наголосив, що російська війна проти України поставила під сумнів "безпеку і суверенітет кожної нації".

Про це пише Sky News.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак буде заклив лідерів подвоїти військову підтримку України.

Захід повинен надати Україні передові можливості за стандартами НАТО, щоб вигнати російську армію з української території, пише видання.

З таким закликом він має виступити на Мюнхенській безпековій конференції.

У межах заходу Сунак закликатиме Альянс запропонувати довгострокові гарантії безпеки проти агресії росії.

Перед конференцією прем’єр-міністр Великої Британії сказав: “Cаміт став для нього"можливістю поговорити з нашими партнерами та союзниками по всьому світу про наші зусилля збільшити підтримку України, щоб вони могли перемогти російську агресію”.

Виступаючи з Даунінг-стріт, Сунак сказав, що хоче переконатись, що інші країни наш приклад Британії у забезпеченні бойовими танками та навчанні солдатів і авіаторів на літаках стандартів НАТО.

Протягом дня Сунак має взяти участь у ряді двосторонніх зустрічей, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і віцепрезидентом США Камалою Гарріс.