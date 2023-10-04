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ПОЛІТИКА

Сунак: Українці доведуть справу до кінця

04 жовтня 2023, 16:22
Сунак: Українці доведуть справу до кінця
Сунак заявив, що Британія була першою країною, яка відправила Україні західні бойові танки.

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усе необхідне - українці завершать свою роботу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ріші Сунак, якого цитує Sky News.

Під час виступу на конференції Консервативної партії, Сунак заявив, що Британія була першою країною, яка відправила Україні західні бойові танки. Зокрема за ними пішли "ще понад 10 інших";

хто надіслав далекобійну зброю. Після цього приєднались Франція та Сполучені Штати Америки; 

хто погодився навчати українських пілотів, після чого приєднались десятки інших. 

"Я кажу це нашим союзникам: якщо ми дамо президенту Зеленському (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) інструменти, українці закінчать роботу", - заявив Сунак завершивши промову вигуком українською мовою:"Слава Україні!". 

Британія від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет. Зокрема вона стала лідером щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах, а в липні, наприклад, було анонсовано новий пакет військової допомоги для України.

війнадопомогаБританіяСунак

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