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Сунак закликатиме Індію вплинути на росію в питанні війни

08 вересня 2023, 10:07
Сунак закликатиме Індію вплинути на росію в питанні війни
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на зустрічі з індійським колегою Нарендрою Моді буде переконувати, що Індія повинна закликати рф до відповідальності за вторгнення в Україну.

Індія має використати вплив, щоб допомогти припинити війну.

Про це повідомляє FT.

Прем'єр-міністр Британії індійського походження їде в Нью-Делі на саміті G20. Це перша поїздка Сунака до країни з моменту вступу на посаду.

"Сунак і Моді, прем'єр-міністр Індії, проведуть двосторонні переговори на полях G20 і обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти обидві країни", - пише видання. 

Перед поїздкою Даунінг-стріт заявив, що Сунак підніме питання вторгнення росії в Україну і заохочуватиме Моді до більш активного дипломатичного підходу.

"Раші Сунак використає кожну можливість під час поїздки, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Великої Британії і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки", - заявив прес-екретар прем'єр-міністра Британії.

За словами речника, Індія, як найбільша демократія світу, має відігравати життєво важливу роль у викритті нападу росії на права людини і саму демократію.

"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", – додав речник.

Є побоювання, що уряд Індії навряд чи займе більш рішучу позицію проти росії щодо війни в Україні, йдеться в матеріалі.

Індія зберігала нейтралітет з самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україу. 

Індійський прем’єр говорив про вплив війни на ціни на продовольство і сировинні товари і його наслідки для його країни та інших країн з економікою, що розвивається.

В уряді Британії додали, що другий рік поспіль президент росії путін вирішив не відвідувати саміт G20, і що Сунак не посоромиться критикувати його заміну, міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, в обличчя на вихідних.

ІндіяG20СунакМоді

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