Сунак закликатиме Індію вплинути на росію в питанні війни
Індія має використати вплив, щоб допомогти припинити війну.
Про це повідомляє FT.
Прем'єр-міністр Британії індійського походження їде в Нью-Делі на саміті G20. Це перша поїздка Сунака до країни з моменту вступу на посаду.
"Сунак і Моді, прем'єр-міністр Індії, проведуть двосторонні переговори на полях G20 і обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти обидві країни", - пише видання.
Перед поїздкою Даунінг-стріт заявив, що Сунак підніме питання вторгнення росії в Україну і заохочуватиме Моді до більш активного дипломатичного підходу.
"Раші Сунак використає кожну можливість під час поїздки, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Великої Британії і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки", - заявив прес-екретар прем'єр-міністра Британії.
За словами речника, Індія, як найбільша демократія світу, має відігравати життєво важливу роль у викритті нападу росії на права людини і саму демократію.
"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", – додав речник.
Є побоювання, що уряд Індії навряд чи займе більш рішучу позицію проти росії щодо війни в Україні, йдеться в матеріалі.
Індія зберігала нейтралітет з самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україу.
Індійський прем’єр говорив про вплив війни на ціни на продовольство і сировинні товари і його наслідки для його країни та інших країн з економікою, що розвивається.
В уряді Британії додали, що другий рік поспіль президент росії путін вирішив не відвідувати саміт G20, і що Сунак не посоромиться критикувати його заміну, міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, в обличчя на вихідних.