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Сунак заявив про прогрес у боротьбі з міграцією до Британії – Bloomberg

02 січня 2024, 12:45
Сунак заявив про прогрес у боротьбі з міграцією до Британії – Bloomberg
Сунак зробив свою заяву на тлі оприлюднених у понеділок даних Міністерства внутрішніх справ/

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що його уряд досягнув прогресу в обмеженні міграції до Великої Британії.

Про це заявив  Сунак, пише  Bloomberg.

Глава британського уряду вказав на скорочення кількості людей, які прибувають без дозволу, та зменшення кількості нерозглянутих справ про надання притулку.

Сунак зробив свою заяву на тлі оприлюднених у понеділок даних Міністерства внутрішніх справ, які свідчать, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року скоротилася на 36%, що стало першим зниженням за останні п'ять років.

Британський уряд також скоротив кількість нерозглянутих справ про надання притулку, прийнявши 112 тисяч рішень і депортувавши 24 тисячі осіб.

"Я сповнений рішучості покласти край тягарю нелегальної міграції на британський народ. Ми заощаджуємо мільйони фунтів стерлінгів платників податків на дорогих готелях, зменшуючи навантаження на державні служби", – сказав Сунак.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд.

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