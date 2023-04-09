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ПОЛІТИКА

Сунак зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії

09 квітня 2023, 09:30
Сунак зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії
джерело meta
Візит президента США запланований до 25-річчя підписання Белфастської угоди.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Північній Ірландії наступного тижня, коли Байден прибуде туди для участі в заходах з нагоди 25-ї річниці підписання мирної Угоди Страсної п'ятниці.

Про це повідомляє Reuters.

Допомігши укласти угоду 1998 року, Сполучені Штати залишаються впливовим голосом у політиці Північної Ірландії і намагаються захистити ситуацію в регіоні від зростання напруження, спричиненого виходом Британії з ЄС.

Сунак зустріне Байдена у вівторок, 11 квітня, ввечері, коли приземлиться його літак Air Force One, за яким пильно стежитимуть по обидва боки ірландського кордону в час підвищеної політичної невизначеності в Північній Ірландії.

У середу, 12 квітня, Сунак влаштовує урочисту вечерю на честь річниці.

Байден, який часто з гордістю говорить про своє ірландське коріння, також проведе час в Ірландській Республіці, де відвідає Дублін.

Угода Страсної п'ятниці, підписана 10 квітня 1998 року, значною мірою допомогла зупинити три десятиліття кровопролиття, яке стрясало регіон з кінця 1960-х років.

Однак річниця була затьмарена річним бойкотом найбільшою пробританською юніоністською партією Північної Ірландії децентралізованого уряду з розподілом повноважень, що є центральним елементом мирної угоди. Демократична юніоністська партія розгнівана правилами торгівлі після Brexit, які ставлять Північну Ірландію в інше становище, ніж решту Великої Британії.

У березні британська розвідувальна служба MI5 заявила про підвищення рівня загрози в Північній Ірландії внутрішнього тероризму до "серйозного", що означає високу ймовірність атак, хоча цей крок не був пов'язаний з річницею.

Під час переговорів про Brexit Байден іноді не погоджувався з британським урядом, але виступав на підтримку нещодавно узгодженої угоди між Великою Британією та ЄС, спрямованої на вирішення деяких проблем, спричинених первинною угодою про вихід з ЄС.

Хоча ця угода поки що не змогла відновити автономний уряд у Північній Ірландії, Сунак намагатиметься посилити свою підтримку Белфаста, оголосивши про проведення саміту пізніше цього року для стимулювання міжнародних інвестицій.

Візит президента США до Північної Ірландії на честь річниці цієї історичної угоди вже давно є предметом спекуляцій. Останнім президентом США, який відвідав Белфаст, був Барак Обама у 2013 році.

БайденСунакзустріч

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