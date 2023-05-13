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ПОЛІТИКА

Суперечка між Південною Африкою та США загострюється: путін зателефонував президенту Рамафосі

13 травня 2023, 18:32
Суперечка між Південною Африкою та США загострюється: путін зателефонував президенту Рамафосі
Фото: з вільного доступу
Скандал заснований на інформації посла США про те, що ПАР таємно постачає зброю кремлю.

Президент росії владімір путін поговорив зі своїм південноафриканським колегою Сирилом Рамафосою на тлі дипломатичної бурі, викликаної заявою США про те, що Преторія таємно відправляла зброю до москви.

Про це пише Financial Times.

Ранд впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара в п'ятницю після того, як ПАР вступила в суперечку зі США, одним із своїх найбільших торгових партнерів, з приводу твердження, що зброя та боєприпаси були розміщені на борту російського судна, яке причалило до Кейптауна минулого року.

Африканський національний конгрес Рамафоси звинуватив США у "безрозсудному" порушенні дипломатичного протоколу через заяву, зроблену послом США Рубеном Брігеті у четвер.

кремль, схоже, скористався ситуацією у п'ятницю, оголосивши, що путін та Рамафоса поговорили і "висловили намір і надалі активізувати взаємовигідні відносини". путін виклав Рамафосі "деструктивну лінію київського режиму", заявили у кремлі.

Ця суперечка висвітлила боротьбу Заходу за те, щоб переконати країни Африки, Азії та Південної Америки підтримати Україну в конфлікті з росією чи хоча б зберегти нейтралітет.

СШАПівденна АфрикаПутін

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