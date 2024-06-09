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"Супернеділя" в Європі: вибори в Європарламенті

09 червня 2024, 11:18
Фото: AFP
Сьогодні в Європейському Союзі "супернеділя" виборів до Європейського парламенту.

Мільйони виборців обирають, хто буде формувати політику ЄС на найближчі 5 років.

Про це повідомляє Європейська правда.

Вибори - це головний останнім день з чотириденного циклу голосування, яке стартувало в четвер.

Голосування визначать наступний склад Європейського парламенту і склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.

Вибори відбувається в 21 країні-члені Євросоюзу, але саме Франція і Німеччина скерують до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.

Голосування в неділю проходить в Польщі, Іспанії, Італії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщині, Литві, Люксембурзі, Португалії, Румунії, Словенії та Швеції.

Європарламент заявив, що оприлюднить результати екзитполу по всьому ЄС приблизно о 21:30 за київським часом. 

Попередній же результат стане відомим після опівночі за київським часом.

За прогнозамии, ліберали та "зелені" втратять місця, що зменшить більшість правоцентристських і лівоцентристських партій в Європарламенті та ускладнить зусилля, спрямовані на поглиблення європейської інтеграції.

Також, ймовірно, ультраправі депутати посилять свої позиції в порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Правоцентристська і проукраїнська Європейська народна партія, за прогнозами, залишиться найбільшою групою парламенті.

 
вибориЄвропарламент

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