Суперник Орбана розповів про свої плани після перемоги

Він заявив, що "Угорщина знову стане повноправним членом ЄС".

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр пообіцяв провести референдум щодо вступу України до Євросоюзу, у разі своєї перемоги на виборах наступного року. Він також пообіцяв розблокувати мільярди євро фінансування від ЄС для Угорщини.

"Угорщина знову стане гордим і надійним союзником НАТО. Угорщина знову стане повноправним членом ЄС", - заявив Мадяр.

Він зазначив, що розблокування фондів ЄС для Угорщини може стимулювати економіку країни щонайменше на 1%.

Мадяр також сказав, що питання членства України в ЄС викликає розбіжності, тому він проведе обов'язковий референдум із цього питання, коли з'являться точні умови вступу України.