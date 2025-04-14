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Суперник Орбана розповів про свої плани після перемоги

14 квітня 2025, 08:55
Суперник Орбана розповів про свої плани після перемоги
Фото: Getty Images
Він заявив, що "Угорщина знову стане повноправним членом ЄС".
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр пообіцяв провести референдум щодо вступу України до Євросоюзу, у разі своєї перемоги на виборах наступного року. Він також пообіцяв розблокувати мільярди євро фінансування від ЄС для Угорщини.
 
Про це пише Reuters.
 
"Угорщина знову стане гордим і надійним союзником НАТО. Угорщина знову стане повноправним членом ЄС", - заявив Мадяр.
 
Він зазначив, що розблокування фондів ЄС для Угорщини може стимулювати економіку країни щонайменше на 1%.
 
Мадяр також сказав, що питання членства України в ЄС викликає розбіжності, тому він проведе обов'язковий референдум із цього питання, коли з'являться точні умови вступу України.
вибориУгорщинавійна в Україні

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