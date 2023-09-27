Суперництво з Китаєм: ЦРУ створює власний інструмент штучного інтелекту – Bloomberg

Програма допоможе "просіювати" величезні обсяги доступних даних.

Американські спецслужби отримають власний інструмент у стилі ChatGPT, щоб "просіювати" лавину публічної інформації в пошуках зачіпок. Центральне розвідувальне управління США готується запустити функцію, подібну до відомої програми OpenAI Inc., яка використовуватиме штучний інтелект, щоб надати аналітикам кращий доступ до відкритих джерел інформації, кажуть представники відомства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підрозділ ЦРУ Open-Source Enterprise планує незабаром надати розвідувальним службам свій інструмент штучного інтелекту.

"Ми пройшли шлях від газет і радіо, до газет і телебачення, до базового інтернету, до великих даних, і цей процес продовжується", - сказав в інтерв'ю директор підрозділу Ренді Ніксон.

Це частина ширшої урядової кампанії, спрямованої на використання можливостей штучного інтелекту та конкуренцію з Китаєм, який прагне стати світовим лідером у цій галузі до 2030 року. Такий поштовх США збігається з зусиллями розвідувального співтовариства щодо обробки величезних обсягів даних, які зараз знаходяться у відкритому доступі, на тлі критики за повільне використання цього джерела.

ЦРУ не повідомило, яку модель воно буде використовувати для свого нового інструменту або як воно буде захищати інформацію від витоку в Інтернет. Агентство підкреслило, що в останні роки розширює партнерські відносини з технологічним сектором.

Інструмент штучного інтелекту буде доступний для 18-ти розвідувальних служб США, до яких входять ЦРУ, Агентство національної безпеки, Федеральне бюро розслідувань і агентства, що належать до різних видів збройних сил. Він не буде доступний для політиків або громадськості. Ніксон заявив, що агентство уважно стежить за дотриманням законів США про конфіденційність.

Міністерство оборони, яке здійснює нагляд за шпигунськими агентствами, такими як АНБ і Розвідувальне управління Міноборони, створило в серпні робочу групу для вивчення потенційного використання.

Ширша мета розвідувального співтовариства - використання інформації з відкритих джерел, також зіштовхнулася з міркуваннями конфіденційності.

Офіс директора національної розвідки висловив занепокоєння тим, що розвідувальні служби звертаються до значною мірою нерегульованих комерційних ринків, щоб отримати величезні обсяги даних про людей, в тому числі інформацію про місцезнаходження, зібрану з мобільних телефонів. Розвідувальне співтовариство класифікує таку інформацію як дані з відкритих джерел, навіть якщо вона доступна лише для купівлі урядами.