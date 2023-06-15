Супрастин – популярний препарат при алергічних реакціях

Алергія може виникати раптово та супроводжуватися дуже неприємними, навіть небезпечними для життя симптомами. Особливо це небезпечно для дітей. Ефективний засіб для подолання таких негативних наслідків – Супрастин інструкція якого розміщена на сайті мережі аптек «Бажаємо здоров’я».

Показання до використання

Діюча речовина ліків – хлоропірамін. Він швидко діє, а його максимальна концентрація в крові досягається через дві години. Показання до застосування:

набряк Квінке;

кон’юнктивіт;

кропивниця;

алергічний риніт;

гостра та хронічна екзема;

алергія на продукти чи лікарські препарати;

реакція на укуси комах.

Метаболізм діючої речовини проходить в печінці, а виведення з організму здійснюється через нирки та кишківник. У дітей засіб виводиться з організму швидше, ніж у дорослих.

Попри високу ефективність, перед використанням Супрастину необхідна консультація лікаря. Адже препарат протипоказаний при вагітності, новонародженим дітям, його не застосовують при приступах астми, гіперчутливості до компонентів.

У віці до шести років дітям призначають по половині таблетки двічі на день. В 6-14 років застосовують таке ж дозування тричі на день. Дорослим призначають цілу таблетку тричі на день.

Можливі побічні дії

У більшості випадків ліки задовільно сприймаються пацієнтами. Побічні реакції припиняються після закінчення Супрастину. Серед найбільш популярних негативних реакцій на застосування:

З боку ЦНС: нервове збудження чи сонливість, запаморочення, головний біль. Шлунково-кишковий тракт: нудота, дискомфорт у животі, сухість у роті, втрата апетиту. Серцево-судинна система: зниження тиску, прискорене серцебиття. Інші прояви: загальна слабкість, чутливість до світла тощо.

На початку лікування Супрастином у дорослих пацієнтів можлива підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення. Тому варто утриматися від керування транспортними засобами після приймання препарату. Крім того, не варто поєднувати таблетки з деякими іншими медичними засобами. Перед вживанням необхідна консультація фахівця.