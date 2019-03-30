Супрун розповіла як пережити вибори без шкоди для здоров'я

"Провітрюйте дільницю. На ній постійно багато людей, тому кисень швидко витрачається. Брак кисню і надлишок вуглекислого газу призводять до сонливості та браку уваги"

Завтра, поки в соцмережах та на вулицях багато людей очікуватимуть результатів та перейматимуться, члени виборчих комісій, спостерігачі та команди екзит-полів працюватимуть з ранку до глибокої ночі.

Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook зібрала поради, які допоможуть витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря та руху, зате багато людей і значна потреба в концентрації уваги.

Під час виборів слід добре запастись їжею та водою. Почуття спраги та голоду стають перешкодою для нормальної роботи, а також є шкідливими для здоров'я.

Уляна Супрун, зазначає, що під час виборів не слід нехтувати гігієною. Тому із собою потрібно взяти мило, зубну щітку та пасту, а також сухі та вологі серветки .

"Робіть присідання чи просто вставайте і розтягуйтеся час від часу. Якщо багато сидіти чи стояти, то рано чи пізно все почне боліти", - додає вона.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я радить взяти аптечку. Не виключено, що хтось із комісії чи виборців поріже пальця папером, чи в когось підніметься температура, заболить голова, або людина знепритомніє через брак кисню.

"Провітрюйте дільницю. На ній постійно багато людей, тому кисень швидко витрачається. Брак кисню і надлишок вуглекислого газу призводять до сонливості та браку уваги. Відчиняйте вікна повністю, коли провітрюєте, і зачиняйте їх згодом. Це найефективніший спосіб", - зазначає Супрун.

Найголовніше, будьте привітними та посміхайтесь, це знімає напругу та робить ваш контакт із людьми легшим.

Нагадаємо, що за голосуванням на виборах стежитимуть майже 2,5 тисячі осіб.