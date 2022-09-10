Супутник який має роздільну здатність до 80 сантиметрів розробили в Японії

Японське космічне агентство JAXA і компанія Mitsubishi Electric розробили новий супутник спостереження за Землею Daichi-3.

Розробники заявляють, що супутник може виявляти об’єкти розміром до 80 сантиметрів на поверхні Землі.

Вони очікують, що Daichi-3 стане одним із ключових інструментів для створення карт в рамках боротьби зі стихійними лихами.

Зазначається, що сам супутник має висоту 5 метрів, ширину 16,5 метрів і вагу близько 3 тонн. Роздільна здатність бортового датчика втричі вище, ніж у першого Daichi, який було знято з експлуатації в 2011 році.

Daichi-3 також здатний надсилати до 1,8 гігабайт даних на секунду, що вдвічі перевищує попередню швидкість.

Представник Mitsubishi Electric висловив сподівання, що супутник буде корисним для запобігання та пом’якшення наслідків стихійних катастроф.