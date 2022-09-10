ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонське космічне агентство JAXA і компанія Mitsubishi Electric розробили новий супутник спостереження за Землею Daichi-3.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Супутник який має роздільну здатність до 80 сантиметрів розробили в Японії
Фото: sfw.org.ua
Про це повідомляє NHK.
Розробники заявляють, що супутник може виявляти об’єкти розміром до 80 сантиметрів на поверхні Землі.
Вони очікують, що Daichi-3 стане одним із ключових інструментів для створення карт в рамках боротьби зі стихійними лихами.
Зазначається, що сам супутник має висоту 5 метрів, ширину 16,5 метрів і вагу близько 3 тонн. Роздільна здатність бортового датчика втричі вище, ніж у першого Daichi, який було знято з експлуатації в 2011 році.
Daichi-3 також здатний надсилати до 1,8 гігабайт даних на секунду, що вдвічі перевищує попередню швидкість.
Представник Mitsubishi Electric висловив сподівання, що супутник буде корисним для запобігання та пом’якшення наслідків стихійних катастроф.
Нагадаємо, що Китай здійснив успішний запуск обсерваторії космічного базування для дослідження Сонця (ASO-S) з космодрому Цзюцюань на північному заході.
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