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Супутник зафіксував нові невідомі об'єкти на даху одного з енергоблоків ЗАЕС

06 липня 2023, 10:39
Супутник зафіксував нові невідомі об'єкти на даху одного з енергоблоків ЗАЕС
Фото: Getty Images
Повідомляється, що фото були зроблені 5 липня.

Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Telegram.

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - йдеться у повідомленні.

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об'єктів не було видно на жодному знімку за цей час. Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.

ЗАЕСвійна в Україніросія окупантиросія.

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