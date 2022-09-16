Супутникові дані показують, скільки українського зерна знищила росія

Дослідники використовували старі супутникові знімки, а також зображення пошкоджених сховищ, щоб навчити алгоритм знаходити інші об'єкти, що постраждали

Новий аналіз супутникових знімків показує, що від російського вторгнення постраждало майже 10 млн тонн українського зерна. Про це повідомляє у своєму звіті організація The Conflict Observatory.

Війна росії проти України торкнулася кожного шостого зерносховища — силосів, елеваторів, зернових бункерів та складів для зберігання зерна та насіння. 75 із 344 об'єктів знищені, пошкоджені або контролюються армією рф,

Щоб визначити збитки, завдані росією, організація у співпраці з Національною лабораторією Ок-Ріджа міністерства енергетики США розробила алгоритм виявлення об'єктів, що аналізує супутникові знімки, щоб виявляти пошкоджені сховища зерна.

Для цього дослідники використовували старі супутникові знімки, а також зображення пошкоджених сховищ, щоб навчити алгоритм знаходити інші об'єкти, що постраждали. Це допомогло вченим приблизно оцінити масштаб руйнувань і кількість постраждалого зерна.

Хоча дослідникам не вдалося проаналізувати всі об'єкти — у країні налічується близько 1300 зерносховищ, з яких у звіті вивчено 344 — це найбільша оцінка станом на сьогодні.

До початку війни загальний обсяг українських сховищ становив щонайменше 58 млн тонн. Через війну понад 8,4 млн. тонн уже загублено: з них близько 3 млн. тонн пошкоджено або знищено, а близько 6 млн. тонн перебувають на тимчасово захоплених територіях.

Ситуація, що склалася, загрожує постачанням продовольства до країн, які залежать від експорту пшениці, пишуть аналітики. Загальну оцінку збитків поки що провести складно, оскільки приблизно 50% територій, які цікавлять дослідників, не мають достатньої кількості супутникових фото, зроблених після 24 лютого.