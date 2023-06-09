Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС – NYT

Космічні прилади обладнані інфрачервоними датчиками, які "побачили" тепло.

Супутники США зафіксували вибух перед тим, як зруйнувалася Каховська ГЕС. Інфрачервоні датчики зафіксували ознаки тепла.

Про це пише The New York Times з посиланням на чиновника з адміністрації Джо Байдена.

Як зазначається, супутники оснащені інфрачервоними датчиками, які виявили ознаки тепла перед тим, як дамба зруйнувалася. Це свідчить про сильний вибух.

Своєю чергою аналітики розвідки США вважають, що до вибуху причетна саме росія, проте переконливих доказів, які б свідчили, що це зробили саме окупанти, поки що немає.

Зазначимо, що російські війська захопили Каховську ГЕС 24 лютого 2022 року. Тобто закласти бомбу та підірвати дамбу з середини Україна ніяк не могла.