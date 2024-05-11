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Супутники Starlink вийшли з ладу – Reuters

11 травня 2024, 18:57
Супутники Starlink вийшли з ладу – Reuters
Фото: Укрінформ
Потужна геомагнітна буря спричинила збої в роботі супутникового підрозділу компанії SpaceX.

У суботу, 11 травня, супутники Starlink втратили можливість надавати стабільну послугу Інтернет-зв’язку через потужну геомагнітну бурю, викликану наймасштабнішою сонячною активністю за останні два десятиліття.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на веб-сайт компанії SpaceX Ілона Маска.

Раніше в публікації на платформі X (Twitter) Маск заявив, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що витримують.

Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у супутниковому Інтернеті. Зокрема, терміналами цієї Мережі користуються українські військові на лінії фронту під час стримування російської агресії.

Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі запропонувати інтернет-покриття по всьому світу.

Сьогодні Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США заявило, що геомагнітний шторм став найбільшим від жовтня 2003 року і, ймовірно, триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж і супутникової навігації.

starlinkсупутникивійна в Україніросія-агресор

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