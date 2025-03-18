Повернення до купівлі більшої кількості викопного палива у москви було б помилкою, заявили країни ЄС, що межують з росією.

Будь-які розмови про повернення до російської нафти й газу є передчасними та загрожують інтересам безпеки Європи, попередили країни Європейського Союзу, що межують з росією, на тлі зростаючих спекуляцій про те, що мирна угода за посередництва Сполучених Штатів може нормалізувати економічні зв'язки з москвою.

Ці зауваження з'явилися на тлі спекуляцій щодо того, коли — і чи зможе — Європа знову відновити енергетичні зв'язки з росією. Останніми днями Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припустив, що економічні відносини з кремлем можуть відновитися після того, як військові дії в Україні врешті-решт закінчаться.

Це викликало активну протидію з боку найбільш відданих союзників Києва в ЄС, які прагнуть запобігти будь-якій нормалізації відносин, що може включати повернення до закупівлі російських енергоресурсів.

Про це пише Politico.

"російська енергія є отруйною. Вона супроводжується політичними маніпуляціями й шантажем. Доходи від її продажу йдуть безпосередньо на фінансування жорстокості росії в Україні, а також на різні саботажні та дезінформаційні кампанії в наших країнах. Я вірю, що Європа засвоїла свої уроки й більше не потрапить у пастку залежності від російських енергоресурсів. Це в наших фундаментальних інтересах, щоб цього не сталося", — заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис в інтерв'ю Politico.

Європейська комісія також наполягає на тому, що повернення до звичних відносин з москвою наразі не є можливим.

"У політиці ЄС щодо росії немає жодних змін у сфері енергетики. Ми хочемо бути незалежними від імпорту енергоносіїв з росії", — заявив глава Єврокомісії з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Але країни ЄС, розташовані на кордоні з росією, стверджують, що незалежність повинна зберігатися і після війни.

"Зараз не час обговорювати послаблення санкцій або будь-яку допомогу росії. Це не посилить позицію України в [будь-яких] мирних переговорах", — сказала міністр клімату Фінляндії Сарі Мультала.

Міністр клімату Естонії Йоко Алендер також відкинула заяви про те, що європейські країни можуть повернутися до купівлі нафти й газу у москви в рамках мирної угоди.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який йде у відставку, був дещо більш неоднозначним. Він назвав заклики відновити імпорт російської нафти "неправильним напрямком" і заявив, що нерозумно купувати російське паливо, "поки триває ця жахлива війна". Проте Габек був менш категоричним щодо того, що може статися після війни.