Суворі українські полярники з "Академіка Вернадського" показали милі фото маленьких пінгвінят

Науковці щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можуть виконувати свою антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами

Науковці з української антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували фото новонароджених пташенят пінгвінів.

Днями там вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна і відтоді почався справжній пінгвінячий бебі-бум. Щодня пташенята з’являються на світ, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько, - написали науковці.

Вони щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можуть виконувати свою антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами.