Світ і політики відреагували на смерть Папи Римського

Він побажав, щоб ця надія невпинно воскресала і після нього.

"Ми з дружиною посилаємо наші думки всім католикам і скорботному світу", - додав Макрон.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Папи.

"Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн по всьому світу, які любили його", - написав він у Twitter (Х).

Він зізнався, що був щасливий бачити його вчора, хоча "він, очевидно, був дуже хворий".

"Але я завжди буду пам'ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у найперші дні існування COVID. Вона дійсно була дуже красивою. Нехай упокоїть Господь його душу", - додав Венс.

На сторінці Білого дому в Х також опубліковано пост з нагоди смерті Папи Римського.