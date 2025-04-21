Світ і політики відреагували на смерть Папи Римського
21 квітня 2025, 13:35
Фото: dpa.com
21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.
Президент Франції Еммануель Макрон один із перших відреагував на смерть Папи Римського.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter (Х).
"Від Буенос-Айреса до Рима Папа Франциск хотів, щоб Церква несла радість і надію найбіднішим із бідних. Об'єднати людей один з одним і з природою", - написав Макрон.
Він побажав, щоб ця надія невпинно воскресала і після нього.
"Ми з дружиною посилаємо наші думки всім католикам і скорботному світу", - додав Макрон.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Папи.
"Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн по всьому світу, які любили його", - написав він у Twitter (Х).
Він зізнався, що був щасливий бачити його вчора, хоча "він, очевидно, був дуже хворий".
"Але я завжди буду пам'ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у найперші дні існування COVID. Вона дійсно була дуже красивою. Нехай упокоїть Господь його душу", - додав Венс.
На сторінці Білого дому в Х також опубліковано пост з нагоди смерті Папи Римського.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зі смертю Папи Франциска "Католицька церква і світ втрачають захисника слабких, людину, яка примиряє і є добросердою".
"Я високо оцінив його чітке бачення проблем, з якими ми стикаємося. Я висловлюю співчуття релігійній спільноті в усьому світі", - сказав він.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Папа Римський - великий апостол Милосердя, в якому він бачить відповідь на виклики сучасного світу.
"У своєму пастирському служінні він керувався смиренням і простотою", - констатував він.
Президент Ізраїлю також висловив найглибші співчуття християнам Ізраїлю у зв'язку з втратою Папи Франциска.
"Покійний Папа Франциск був людиною величезної віри і великого співчуття, який присвятив своє життя поліпшенню становища бідних людей в усьому світі і заклику до миру в цю складну і бурхливу епоху", - написав він у Х.
За словами Іцхака Герцога, Папа Римський вважав дуже важливим поглиблення зв'язків з єврейським світом і сприяння міжконфесійному діалогу як способу досягнення взаєморозуміння і поваги.
"Я сподіваюся, що його молитви про мир на Близькому Сході та повернення викрадених чоловіків і жінок незабаром будуть почуті. Нехай його пам'ять продовжує надихати на добрі справи, єдність і надію", - зазначив він.
На смерть Понтифіка відреагував і український президент. Володимир Зеленський у соцмережі Х написав, що мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві.
"Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!", ідеться у повідомленні.