Світ має посилити тиск на росію, щоб зупинити війну, - президент Молдови

Президент Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню ракетну атаку росії по Україні та закликала світову спільноту посилити тиск на росію, щоб зупинити війну

Президент Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню ракетну атаку росії по Україні та закликала світову спільноту посилити тиск на росію, щоб зупинити війну.

Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті.

"Ми рішуче засуджуємо атаки росії, що повторюються, на цивільне населення та об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей", — підкреслила Санду.

Проте вона ніяк не прокоментувала падіння ракети на території Молдови.

Сьогодні, 5 грудня, росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Відбулося кілька влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. У Молдові заявили про можливі вимкнення електрики. Неподалік Бричан співробітники Прикордонної поліції виявили ракету, що впала.