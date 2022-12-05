Світ має посилити тиск на росію, щоб зупинити війну, - президент Молдови
Президент Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню ракетну атаку росії по Україні та закликала світову спільноту посилити тиск на росію, щоб зупинити війну.
Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті.
"Ми рішуче засуджуємо атаки росії, що повторюються, на цивільне населення та об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей", — підкреслила Санду.
Проте вона ніяк не прокоментувала падіння ракети на території Молдови.
Сьогодні, 5 грудня, росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Відбулося кілька влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. У Молдові заявили про можливі вимкнення електрики. Неподалік Бричан співробітники Прикордонної поліції виявили ракету, що впала.