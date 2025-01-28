Світ на межі катастрофи: стрілки "Годинника Судного дня" пересунули на секунду вперед

Вчені врахували кілька чинників, зокрема загрозу з боку росії.

Вчені-атомники пересунули стрілки "Годинника Судного дня" на секунду вперед порівняно з минулим роком. Тепер він показує 89 секунд до півночі – символу глобальної катастрофи – що набагато ближче до неї, ніж будь-коли.

Про це повідомляє Reuters.

Серед факторів, що впливають на ризики настання катастрофи, вчені назвали ядерні погрози росії під час повномасштабного вторгнення в Україну, напруга в інших гарячих точках по всьому світу, військове застосування штучного інтелекту та зміни клімату.

"Годинник Судного дня" - це проєкт журналу Чикагського університету "Бюлетень учених-ядерників". Він був запущений у 1947 році, під час Холодної війни, щоб попередити громадськість про те, наскільки людство близьке до знищення світу.

"Фактори, що визначають рішення цього року — ядерний ризик, зміна клімату, потенційне зловживання досягненнями біологічної науки та безліч інших нових технологій, таких як штучний інтелект, не були новими у 2024 році. Але ми побачили недостатній прогрес у вирішенні ключових проблем, і в багатьох випадках це призводить до дедалі більш негативних і тривожних наслідків", — сказав Деніел Хольц, голова Ради з науки та безпеки «Бюлетеня вчених-ядерників».

"Установка Годинника Судного дня на 89 секунд до півночі — це попередження всім світовим лідерам", — додав він.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке країна-агресор розпочала у лютому 2022 року, започаткувало найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

"Війна в Україні продовжує залишатися великим джерелом ядерного ризику. У цьому конфлікті може будь-якої миті бути використана ядерна зброя через необдумане рішення чи випадковість і прорахунок", — сказав Хольц.

19 листопада президент рф владімір путін затвердив оновлену ядерну доктрину, згідно з якою москва може застосувати ядерну зброю, якщо рф атакують безпілотники та крилаті неядерні ракети або виникне загроза втрати частини території країни. Доктрина визначає рамки, в яких російський автократ може наказати використати один з найбільших ядерних арсеналів у світі.

У жовтні росія заявила, що не обговорюватиме підписання зі Сполученими Штатами нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що обмежує стратегічну ядерну зброю кожної сторони, термін дії поточного спливає у 2026 році, оскільки москва вважає, що його необхідно розширити та поширити на інші країни..

"російська агресія в Україні, включно з неодноразовим використанням ядерних загроз з початку війни, викликає занепокоєння. Крім того, недавній відхід росії від важливих договорів щодо контролю над озброєннями є тривожною ознакою зростаючого ядерного ризику", — сказав Хольц.

Ще одним джерелом нестабільності став Близький схід через напад Хамас на Ізраїль та дії у відповідь, а також ширші регіональні військові дії за участю країн, включаючи Іран. Ядерний Китай посилив військовий тиск поблизу Тайваню, а Північна Корея продовжує випробування нової ядерної зброї.

У 2024 році швидко зростала популярність штучного інтелекту, що викликало занепокоєння експертів його можливим військовим застосуванням.

"Досягнення в області ШІ починають проявлятися на полі бою невпевненими, але тривожними способами, і особливе занепокоєння викликає майбутня можливість застосування ШІ в ядерній зброї. Крім того, ШІ все більше порушує світову інформаційну екосистему. Дезінформація та фейкові новини, які підживлюють ШІ, лише посилять цю дисфункцію", — сказав Хольц.

За словами вчених Всесвітньої метеорологічної організації, минулий рік був найспекотнішим в історії спостережень. Останні 10 років були 10 найспекотнішими в історії спостережень.

"Хоча спостерігається вражаюче зростання вітрової та сонячної енергії, світові все ще не вистачає того, що необхідно для запобігання гіршим аспектам зміни клімату", - заявив Хольц.