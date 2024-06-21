Світ на порозі "другої Карибської кризи" – The Hill

Адміністрацію Байдена звинувачують у нездатності зупинити наміри росії в космосі.

Світ стоїть на порозі нової військової кризи, подібної "Кубинської ракетної кризи" 1962 року між СРСР та США. Тепер аналогічний рівень напруженості може спричинити розміщення росіянами ядерної зброї в космосі.

Про це розповів голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу Майк Тернер, пише в идання The Hill.

Виступаючи на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень у четвер, Тернер сказав, що якби росія підірвала ядерну космічну зброю на низькій навколоземній орбіті, це загрожувало б економічним і соціальним системам у вигляді "катастрофічної та руйнівної атаки".

"Ця криза — кубинська ракетна криза в космосі. Адміністрація Байдена сомнамбулою крокує в безповоротний День Нуль", — наводить слова Тернера