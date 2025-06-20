Світ перевищив безпечну межу глобального потепління – ООН

За оцінками вчених, температура на планеті вже піднялася на 1,24°C порівняно з доіндустріальною епохою, і майже все це зростання спричинене діяльністю людини.

Світ опинився на межі кліматичної катастрофи: викиди парникових газів продовжують зростати, а шанси стримати потепління в межах 1,5°C стрімко тануть.

Як пише Independent, міжнародна група з понад 60 учених ООН опублікувала тривожну доповідь, у якій наголошується: якщо не скоротити викиди негайно, людство перетне критичний поріг уже через три роки.

"Вуглецевий бюджет", що залишився, - кількість CO₂, яку можна викинути без перевищення 1,5°C, - становить лише 130 млрд тонн із 2025 року. Але за поточного рівня забруднення атмосфери цей ліміт буде вичерпано до 2028 року.

За оцінками вчених, температура на планеті вже піднялася на 1,24°C порівняно з доіндустріальною епохою, і майже все це зростання спричинене діяльністю людини. У 2024 році середня температура становила 1,52°C, при цьому 1,36°C пояснюється саме викидами від спалювання палива і промислових процесів.

Якщо темпи викидів збережуться, то до кінця десятиліття будуть перевищені й пороги 1,6-1,7°C, що призведе до різкого зростання кліматичних катастроф: повеней, посух, ураганів і зникнення льодовиків.

Доповідь також уперше включає дані щодо рівня моря та опадів на суші. З 2019 року рівень світового океану піднявся на 26 мм - удвічі швидше, ніж у минулому столітті. Вчені попереджають: наслідки вже незворотні, особливо для прибережних регіонів.