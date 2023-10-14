Світ розуміє, до чого готується росія, будемо відповідати потужно – Зеленський

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що світ розуміє, до чого готується росія в Україні, він також обіцяє потужну відповідь агресору.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Всі лідери, які нам допомагають, повністю проінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту й будемо відповідати потужно", - заявив Зеленський.

Зеленський назвав тиждень, що минає тижнем ППО для України й тижнем посилення перед зимою.

"Окрім додаткових ракет для ППО, будуть нові пускові установки. Працюємо над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Буде й артилерія, снаряди, безпілотники, бронетехніка", - розповів він про домовленості з міжнародними партнерами.