Світ рухається до "порохової бочки" – генсек ООН

Але надія є – "проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити".

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що безкарність, нерівність і невизначеність ведуть сучасну цивілізацію до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ".

Про це повідомляє новинна агенція AP.

"Ми не можемо так продовжувати", — сказав генсек на відкритті щорічної зустрічі високого рівня 193 країн-членів ООН.

Він додав, що світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з викликами, яких раніше не бачили, із поглибленням геополітичних розбіжностей, нагріванням планети та війнами, які вирують на Близькому Сході, в Україні, Судані та в інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться.

"Ми йдемо до неймовірного — до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ", — розказав Гутерріш.

За словами генсека, надія є – "проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити".

Гутерріш назвав ситуацію в Газі "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.

Гутерріш підсумовуючи промову сказав, що для того, аби подолати виклики, потрібно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" - невизначеності некерованих ризиків, нерівності, яка лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, яка підриває міжнародне право та основоположні принципи ООН.