Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Світ рухається до "порохової бочки" – генсек ООН

25 вересня 2024, 11:37
Світ рухається до
Фото: з вільних джерел
Але надія є – "проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити".

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що безкарність, нерівність і невизначеність ведуть сучасну цивілізацію до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ".

Про це повідомляє новинна агенція AP.

"Ми не можемо так продовжувати", — сказав генсек на відкритті щорічної зустрічі високого рівня 193 країн-членів ООН.

Він додав, що світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з викликами, яких раніше не бачили, із поглибленням геополітичних розбіжностей, нагріванням планети та війнами, які вирують на Близькому Сході, в Україні, Судані та в інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться.

"Ми йдемо до неймовірного — до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ", — розказав Гутерріш.

За словами генсека, надія є – "проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити".

Гутерріш назвав ситуацію в Газі "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.

Гутерріш підсумовуючи промову сказав, що для того, аби подолати виклики, потрібно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" - невизначеності некерованих ризиків, нерівності, яка лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, яка підриває міжнародне право та основоположні принципи ООН.

 
ООНАнтоніу Гутерріш

Останні матеріали

На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється