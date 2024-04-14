Світ стоїть на межі тотальної війни – The Telegraph

Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Цахал близько 23:00 попередила про запуск щонайменше 100 безпілотників. Крім того, були запущені балістичні ракети.

Ізраїль очікував ударів з боку Ірану після авіаудару 1 квітня, під час якого загинули командири іранського Корпусу вартових Ісламської революції в Дамаску.

З того часу були певні побоювання, але повсякденне життя продовжувалося майже у звичайному режимі, проте вчора ввечері Цахал оновив інструкції для населення щодо запобіжних заходів, яких вони повинні вживати.

Армія Ізраїлю протягом останніх 10 днів посилює протиповітряну оборону, включно із залученням спеціалізованих резервістів. Ізраїль має найкращий у світі протиракетний захист, і він докладе всіх зусиль, щоб знищити всі ракети та дронів, перш ніж вони досягнуть повітряного простору Ізраїлю. Однак цього буде непросто досягти, оскільки великі зграї безпілотних літальних апаратів або передують, або слідують за ракетами.

Командувач силами США на Близькому Сході останніми днями перебував в Ізраїлі, координуючи дії з Цахалом. Сили США допомагатимуть Ізраїлю в перехопленні безпілотників, зокрема за допомогою бортових систем раннього попередження. Інші союзники Ізраїлю також можуть надати підтримку, зокрема Велика Британія та Франція.

Існує також значна загроза з боку Лівану. Хезболла має приблизно 150 000 ракет і снарядів.