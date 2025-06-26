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ПОЛІТИКА

Світ задихається: війни гальмують відмову від викопного палива

26 червня 2025, 10:30
Світ задихається: війни гальмують відмову від викопного палива
Фото:tass.ru
Одночасне розширення використання палива та відновлюваної енергетики підкреслило складність переходу до чистої енергії.

Війна росії проти України та конфлікт на Близькому Сході ускладнюють перехід до чистої енергії. Викиди вуглекислого газу знову побили рекорд.

Про це повідомляє Energy Institute.

У 2024 році світове енергопостачання зросло на 2%. Уперше з 2006 року зростання показали всі джерела: нафта, газ, вугілля, атом, гідро та ВДЕ.

Таке одночасне розширення використання палива та відновлюваної енергетики підкреслило складність переходу до чистої енергії.

Викиди вуглекислого газу досягли нового максимуму, перевищивши 40,8 Гт - на 1 % більше, ніж роком раніше. Це вже четвертий поспіль рік рекордних значень.

Зростаюче споживання природного газу (+2,5 %) і вугілля (+1,2 %) залишається головною причиною викидів.

Вітрова і сонячна генерація зросли на 16%, тобто вдев'ятеро швидше за загальний попит на енергію. Однак навіть рекордний приріст відновлюваних джерел енергії не компенсував зростання викопних джерел. За оцінками, темпи нарощування ВДЕ далекі від мети потроювання потужності до 2030 року.

Минулий рік став найтеплішим в історії: температура вперше перевищила 1,5 градуса над доіндустріальним рівнем. Війни в Україні та на Близькому Сході перенацілили потоки нафти і газу, посиливши побоювання щодо надійності поставок і впливу на викиди.

Експерти Kearney і KPMG зазначають, що попри амбіції COP28, світ відстає від потрібного курсу. Для досягнення нульових викидів до 2050 року потрібна більш швидка відмова від нафти, газу і вугілля та підтримка ВДЕ. Поточна ситуація ставить під сумнів ефективність наявних кліматичних пактів.

COP28 - конференція ООН зі зміни клімату, яка відбулася в Дубаї 2023 року. На ній країни підписали пакт про перехід від викопного палива в енергетичних системах з метою досягнення нульових викидів до 2050 року.

війнакліматвикопане паливо

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